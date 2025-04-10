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Новый Cadillac Escalade за $130 000 превратили в элитный ресторан на колесах

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  • 10.04.2025, 14:19
Новый Cadillac Escalade за $130 000 превратили в элитный ресторан на колесах

Блюда подадут на раскладные столики в салоне внедорожника.

Владельцы нового Cadillac Escalade IQ получили возможность заказать эксклюзивную услугу — романтический ужин на двоих на заднем сиденье своего внедорожника.

Об этом сообщается на официальном сайте концерна General Motors.

Производители премиальных авто в последнее время предлагают покупателям не только эксклюзивные опции, но и интересные услуги и впечатления. Именно поэтому и появилась программа Cadillac of Reservations, которая позволяет владельцам электрического Escalade IQ стоимостью от $130 000 попробовать деликатесы из элитных ресторанов прямо в своем авто.

В отличие от сервиса Drive-Through (к нему относится, в частности, «МакДрайв»), водителю и пассажирам Cadillac Escalade IQ не только продадут блюда, но и накроют на стол. Дело в том, что на втором ряду электрокара есть раскладные столики.

На данный момент владельцам Cadillac Escalade IQ предлагают попробовать блюда ресторана корейской кухни COQODAQ из Нью-Йорка, а также итальянского ресторана La Dolce Vita в Лос-Анджелесе, который популярен среди голливудских знаменитостей.

Летом к программе Cadillac of Reservations присоединится стейк-хауз COTE в Майами и ресторан State Bird Provisions из Сан Франциско, который специализируется на блюдах из курятины. Чтобы подчеркнуть эксклюзивность предложения, в Cadillac решили ограничить количество приглашений на романтический ужин в авто.

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