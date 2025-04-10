Китайский автопром сыграл неожиданную шутку с РФ 10.04.2025, 14:35

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В стране стали сотнями закрываться китайские автосалоны.

В России резко увеличилось число закрытых китайских автосалонов: за первые три месяца 2025 года прекратили работу более 210 точек, что в три раза больше, чем годом ранее. Это следует из данных «Газпромбанк автолизинг», которые приводит ТАСС. Больше всего салонов закрылось у таких марок, как Bestune (26), Kaiyi (20) и DFM (16). В топ-10 брендов по числу закрытий также впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto. «В отличие от прежних двух лет, в первом квартале китайские салоны стали активно терять инвесторов», — отметили в «Газпромбанк автолизинг».

По мнению аналитиков, такими темпами по итогам 2025 года может быть поставлен рекорд по количеству закрытий китайских шоурумов, а общий объем локаций авторетейла вновь упадет ниже 4 тыс. В то же время на данный момент лидерство по количеству салонов среди иномарок принадлежит китайскому бренду Chery, у которого 206 салонов в России. На втором месте Geely с 199 локациями, а на третьей позиции Changan с 200 шоурумов.

В 2024 году в стране закрылось 449 салонов китайских автомобилей против 187 в 2023-м, писал ранее «Коммерсант». Основной причиной сокращения числа шоурумов стали плохие продажи вследствие высокой конкуренции, говорил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Китайских шоурумов открыто с перебором. Столько рынку не нужно», — пояснял он. В «Газпромбанк автолизинге» оценивали общее число салонов китайских автомобилей по итогам 2024 года в 2,78 тыс., а их долю на рынке — в 66,9%.

До этого в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупредили, что российский рынок столкнется с исходом автобрендов из Китая. В дилерских центрах отмечали, что речь идет в первую очередь о китайских марках, имеющих минимальную клиентскую базу — Livan, Kaiyi, SWM, Foton и проч. «Дилеры перестали инвестировать в эти бренды. При этом мы можем говорить про однотипность китайских автомобилей, потому что это, по сути, есть группы Chery, Geely, Great Wall и Changan. Они делают похожие автомобили с похожими технологиями, ценой и дизайном. Плюс-минус они все в одном ценовом сегменте, поэтому в ценовой категории до 2–3 млн рублей очень упорная борьба между ними», — говорил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

После начала вторжения в Украину Россию покинули все международные автопроизводители — они закрыли производства и прекратили поставки готовых машин. В конце ноября руководитель команды аналитиков коммерческого блока «Авито Авто» Артем Соколов констатировал, что доля китайских брендов среди новых автомобилей в России по итогам года достигла 68%. По данным «Автостата», в топ-10 по продажам в РФ новых машин вошли семь марок из КНР. Среди них — Haval (12,08%), Chery (10,07%), Geely (9,8%). В совокупности доля китайских машин составила 47,35%.

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