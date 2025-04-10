Белоруска показала набор продуктов на 74 рубля 2 10.04.2025, 14:38

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В соцсетях считают, что это «выживание, а не жизнь».

Белоруска записала видео о своих покупках в продуктовом на сумму 74 рубля. Пользователи в комментариях разделились: одни сочувствуют девушке, другие ее критикуют, пишет CityDog.io.

Пользовательница TikTok под ником Igorevna опубликовала видео, в котором показала, что купила в магазине Green на 74 рубля 5 копеек. По ее словам, она взяла чай, сальтисон, сахар, крем-чиз, зеленый горошек, тунец, салат, сардельки, гречку, зелень, макароны, яйца, сыр, огурец, сметану и скумбрию горячего копчения.

«По сути, ни ***а не купила, — говорит белоруска в видео. — И это еще без мяса! Я в шоке».

Под ее видео всего за день появилось почти 600 комментариев. Многие согласны с девушкой: продукты в Беларуси действительно подорожали, и даже базовый набор выходит в копеечку.

«Почему люди должны выживать, а не нормально питаться? Тут не икра, а обычные продукты», — Екатерина.

«Ничего особенного не куплено. Просто цены растут не по дням, а по часам», — Manysheva68.

«Возьмешь 100 рублей — и ничего толком не купишь. А денег нет!» — Сергей.

«Муж принес зарплату, сходила в магазин — и ползарплаты как не бывало. А коммуналка?! Такое чувство, что нам кроме еды и оплаты услуг больше ничего не нужно», — IrinaSholomickaja.

«Можно было и хлеба дешевого взять, и куриных „скелетов“. Или просто ногти погрызть и радоваться. Цены — космос», — user6526.

«Наш народ привык к дешевым магазинам: „Грошики“, „Светофоры“. А вы в дорогой магазин пошли и жалуетесь», — Татьяна.

«Магазин Green — один из самых дорогих. Учитесь считать свои доходы и расходы», — user5237.

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