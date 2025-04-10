«Транспортный безвиз» Украины с ЕС продлен до конца 2025 года 10.04.2025, 14:57

Что это значит для перевозчиков?

Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) продлено до конца 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, это уже четвертая пролонгация «транспортного безвиза». Он добавил, что за это время украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, а импорт автотранспортом в Украину - на 37%.

«Транспортный безвиз» - это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюзе», - отметил Шмыгаль.

Стоит объяснить, что «транспортный безвиз» - это специальное соглашение, которое упрощает грузовые автоперевозки между Украиной и странами Европейского Союза. Его официальное название - Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое Украина подписала с ЕС еще в 2022 году.

В соответствии с соглашением, украинские перевозчики могут свободно перевозить грузы в пределах ЕС без необходимости получать отдельные разрешения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com