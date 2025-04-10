«Транспортный безвиз» Украины с ЕС продлен до конца 2025 года
- 10.04.2025, 14:57
Что это значит для перевозчиков?
Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) продлено до конца 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
По словам Шмыгаля, это уже четвертая пролонгация «транспортного безвиза». Он добавил, что за это время украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, а импорт автотранспортом в Украину - на 37%.
«Транспортный безвиз» - это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюзе», - отметил Шмыгаль.
Стоит объяснить, что «транспортный безвиз» - это специальное соглашение, которое упрощает грузовые автоперевозки между Украиной и странами Европейского Союза. Его официальное название - Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое Украина подписала с ЕС еще в 2022 году.
В соответствии с соглашением, украинские перевозчики могут свободно перевозить грузы в пределах ЕС без необходимости получать отдельные разрешения.