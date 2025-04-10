закрыть
10 апреля 2025, четверг, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Транспортный безвиз» Украины с ЕС продлен до конца 2025 года

  • 10.04.2025, 14:57
«Транспортный безвиз» Украины с ЕС продлен до конца 2025 года

Что это значит для перевозчиков?

Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) продлено до конца 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, это уже четвертая пролонгация «транспортного безвиза». Он добавил, что за это время украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, а импорт автотранспортом в Украину - на 37%.

«Транспортный безвиз» - это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюзе», - отметил Шмыгаль.

Стоит объяснить, что «транспортный безвиз» - это специальное соглашение, которое упрощает грузовые автоперевозки между Украиной и странами Европейского Союза. Его официальное название - Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое Украина подписала с ЕС еще в 2022 году.

В соответствии с соглашением, украинские перевозчики могут свободно перевозить грузы в пределах ЕС без необходимости получать отдельные разрешения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин