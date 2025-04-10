В Минске сложилась интересная ситуация с проездными
- 10.04.2025, 14:49
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Сегодня в кассах вывесили новые ценники.
С 10 апреля в Минске подорожал проезд. Сегодня в кассах уже вывесили новые ценники, а на сайте «Минсктранса» обновился файл с тарифами, пишет Blizko.by.
Талончик на одну поездку стоит 95 копеек (при покупке у водителя — 1 рубль), жетон на метро — 1 рубль. «Единый» проездной на месяц на 4 вида транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, метро) теперь стоит 56,97 рубля (прежняя цена — 51,05 рубля).
Самый дорогой проездной сейчас стоит 113 рублей 97 копеек — это проездной на 30 дней на 2 вида транспорта: метро и поезда «городских линий» БЖД.
Удивительно, но проездной на 5 видов транспорта стоит дешевле: 98 рублей 35 копеек. Это проездной на 30 дней на автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и поезда «городских линий» БЖД.
Эта зависимость сохраняется и для проездных на более короткие сроки: на 3, 5 и 10 суток.
Причем сохраняется она уже более полутора лет, с августа 2023 года, когда ввели новый так называемый «единый проездной».
Остается непонятным, покупает ли кто-то более дорогие проездные с меньшими возможностями, если можно купить более дешевый проездной с большими возможностями.