The Times: Китайцы попали в плен ВСУ с важными документами 10.04.2025, 15:12

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Это вторая ошибка России.

Россияне завербовали граждан Китая для участия в войне против Украины. Киев имеет подтверждение участия не менее 150-ти китайцев в боевых действиях на стороне РФ. Об этом пишет The Times.

«Это вторая ошибка России. Первой была Северная Корея. Они втягивают другие страны в войну. Я считаю, что теперь они втягивают в эту войну Китай», - сказал президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.

По его словам, Украина готова обменять двух захваченных китайских военнопленных на украинских.

Зеленский обнародовал видео допроса одного из пленных. Тот был в военной форме, со связанными руками, и рассказал, что пытался сбить дрон. Военный источник сообщил, что он сам сдался украинским силам и жаловался на плохое отношение со стороны россиян.

Журналисты The Times ознакомились с документами, которые нашли при обыске пленных. Согласно им, в плен попал 33-летний китаец из провинции Хэнань. Он подписал годовой контракт на службу в российской армии.

Другие документы показали, что он прибыл в аэропорт Шереметьево в Москве 8 февраля, подал документы на визу в Китай двумя неделями ранее. 17 февраля он встал на учет для получения налогового кода и номера социального страхования. Непонятно, когда он подписал военный контракт, но его виза была на 16 дней.

«Это еще одна страна, которая оказывает военную поддержку вторжению России в Украину. Следующая после Ирана и после северокорейских войск», - сказал Зеленский.

В то же время МИД Китая назвал заявление безосновательным.

«Украина должна правильно оценить усилия и конструктивную роль Китая в поиске политического решения украинского кризиса», - говорится в сообщении.

Официальный Пекин признал, что ему нужно проверить информацию, но заверил, что призвал граждан не участвовать в конфликтах.

Отмечается, что некоторые завербованные китайцы публиковали видео из Украины в соцсетях. Считается, что им платят около 2500 долларов в месяц. Один из них, который представился как Чжоу Цзицян, заявил: «Россияне не воспринимают нас как людей. Мы воюем как отряд смертников, и им безразлично, погибнем мы или пострадаем».

Западные официальные лица заявили, что не видели доказательств «государственного спонсорства» Китаем упомянутых Зеленским бойцов. Один сравнил их присутствие на поле боя с британскими гражданами, которые воюют за Украину по собственному желанию, без поддержки правительства.

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