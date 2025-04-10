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Евросоюз дал Трампу шанс на переговоры, приостановив свои пошлины на 90 дней

  • 10.04.2025, 15:28
Евросоюз дал Трампу шанс на переговоры, приостановив свои пошлины на 90 дней

В Брюсселе заявили о готовности к диалогу.

ЕС приостановил на 90 дней 25%-е пошлины, согласованные как ответ на тарифы США на сталь и автомобили. В Брюсселе готовы к переговорам.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Guardian.

«Мы хотим дать переговорам шанс. Если переговоры не принесут результатов, мы примем контрмеры», - предупредила она.

Фон дер Ляйен добавила: «Подготовительная работа по дальнейшим контрмерам продолжается. Как я уже говорила, все варианты остаются на столе».

Представитель ЕС Улоф Гилл заявил, что США приостановили на 90 дней так называемые взаимные тарифы. «И мы, в свою очередь, теперь приостанавливаем наши предложенные контрмеры, чтобы иметь максимальное пространство для консультаций с нашими государствами-членами, консультаций с нашей промышленностью и переговоров с США», - сказал он.

Он признал, что тарифы США на сталь и алюминий теперь действуют против ЕС, а также против всего мира.

«И да, пошлины на автомобили действуют. Но мы не собираемся предпринимать никаких дальнейших шагов прямо сейчас, потому что мы хотим оставить пространство для переговоров. Мы хотим поговорить с нашими американскими коллегами», - добавил он.

По его словам, государства-члены дали Еврокомиссии мандат на пошлины против США. «Это не значит, что это автоматически произошло. Они просто дали нам мандат на то, чтобы это сделать», - сказал Гилл.

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