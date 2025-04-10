«Трампа вынудили дать заднюю» 1 10.04.2025, 15:48

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Американский бизнес мог надавить на президента США.

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин для Китая до 125%, обвинив в «отсутствии уважения».

К каким последствиям это приведет как для США, так и для Китая? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

- Есть угроза рецессии, падения мировой экономики, существенного снижения цен на нефть.

Когда Трамп объявил о том, что он, с одной стороны, вводит 125% пошлины на китайские товары, но при этом в отношении других стран откладывает их введение на 90 дней, то нефть несколько выросла. Но затем стала снова падать.

Ведь в любом случае взаимное введение подобных пошлин между США и Китаем - это фактически запрет на торговлю между этими странами. Поскольку это ведущие экономики мира, то в любом случае это очень негативно отразится на всей мировой экономике.

Если США и Китай не придут к какому-то компромиссу в обозримом будущем, то мир будет ожидать экономическое падение. Его масштабы пока что оценить тяжело.

Тем более, непонятно, как на все это будут реагировать другие страны. Будут ли введены пошлины против других государств или с кем-то они, опять-таки, придут к соглашению? Область здесь не прогнозируемая, потому что Трамп то вводит, то отменяет, то откладывает. И в целом пока непонятно, в чем заключается его стратегия.

Или это выбить какие-то более положительные условия для своей торговли, или же продвинуть какие-либо американские товары.

Мы знаем, например, о том, что Трамп потребовал от ЕС для избежания пошлин, чтобы они покупали на 350 млрд американских энергоносителей. Тут либо мы видим лоббирование американских товаров в мире, то ли это попытка стимулировать американское производство путем максимального ограничения импорта, или же у Трампа какие-то совершенно другие планы.

В общем, ситуация непонятная, скорее всего это будет означать серьезные кризисные последствия для мировой экономики. Думаю, об этом уже можно говорить, как про факт.

- Почему Трамп приостановил тарифы для более 75 стран? Сдал назад или действительно поступили предложения договориться?

- Думаю, что он был вынужден дать заднюю, потому что в любом случае это все негативно отражалось и на американской экономике. И хотя он постоянно призывает американцев подождать, потерпеть, мол, скоро все наладится. Очевидно, что Трамп понимает, насколько все это критично может отразиться на американской экономике, поэтому, как он сам говорит, пытается проявлять гибкость. То есть использовать метод кнута и пряника.

Смотрите, мол, для хороших — пряник, а для того, кто входит с нами в конфронтацию — кнут.

- Мог ли американский бизнес надавить на Трампа, чтобы тот поставил на паузу тарифы?

Думаю, что американский бизнес тоже давит. Тем более, что даже Илон Маск критично высказался в плане тарифов и вообще предложил ввести беспошлинную торговлю с ЕС.

Его можно понять, у него довольно-таки серьезные бизнес-интересы в Евросоюзе.

То есть американский бизнес тоже свою роль играет и пытается лоббировать свои интересы. Тем более, что все эти игры администрации Трампа привели уже в очень большим потерям для именно американского бизнеса.

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