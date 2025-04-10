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В МИД Китая сделали новое заявление по факту пленения их граждан

  • 10.04.2025, 15:39
В МИД Китая сделали новое заявление по факту пленения их граждан

Оно стало уже вторым за последние дни.

В МИД Китая сделали новое заявление по факту пленения их граждан украинскими войсками на фронте в Украине. Оно стало уже вторым за последние дни.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Китай не является ни создателем, ни стороной украинского «кризиса» (так в Китае называют войну РФ против Украины, - ред.)», - сказал он.

По словам спикера, Китай является твердым сторонником и активным сторонником мирного разрешения «кризиса».

«Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и особенно избегать участия в военных операциях любой из сторон», - напомнил Линь Цзянь.

В МИД Китая также посоветовали «заинтересованным сторонам правильно и четко понимать роль Китая и воздерживаться от безответственных замечаний».

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