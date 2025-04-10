Лига Европы и Лига конференций: расписание первых матчей 1/4 финала

Лига Европы и Лига конференций: расписание первых матчей 1/4 финала1
- 10.04.2025, 15:45
В рамках игрового дня состоятся первые четвертьфинальные поединки.
В четверг, 10 апреля, пройдут первые матчи в рамках 1/4 финала двух еврокубковых турниров – Лиги Европы и Лиги конференций.
Расписание первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
19:45. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Лацио» (Италия)
22:00. «Тоттенхэм» (Англия) – «Айнтрахт» (Германия)
22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Атлетик» Бильбао (Испания)
22:00. «Лион» (Франция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Расписание первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
19:45. «Легия» (Польша) – «Челси» (Англия)
22:00. «Бетис» (Испания) – «Ягеллония» (Польша)
22:00. «Целе» (Словения) – «Фиорентина» (Италия)
22:00. «Юргорден» (Швеция) – «Рапид» (Австрия)
Решающий поединок ЛЕ пройдет 21 мая в испанском Бильбао. Финал нынешнего розыгрыша ЛК состоится 28 мая в польском Вроцлаве.