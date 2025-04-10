Лига Европы и Лига конференций: расписание первых матчей 1/4 финала 1 10.04.2025, 15:45

В рамках игрового дня состоятся первые четвертьфинальные поединки.

В четверг, 10 апреля, пройдут первые матчи в рамках 1/4 финала двух еврокубковых турниров – Лиги Европы и Лиги конференций.

Расписание первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

19:45. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Лацио» (Италия)

22:00. «Тоттенхэм» (Англия) – «Айнтрахт» (Германия)

22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Атлетик» Бильбао (Испания)

22:00. «Лион» (Франция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Расписание первых матчей 1/4 финала Лиги конференций

19:45. «Легия» (Польша) – «Челси» (Англия)

22:00. «Бетис» (Испания) – «Ягеллония» (Польша)

22:00. «Целе» (Словения) – «Фиорентина» (Италия)

22:00. «Юргорден» (Швеция) – «Рапид» (Австрия)

Решающий поединок ЛЕ пройдет 21 мая в испанском Бильбао. Финал нынешнего розыгрыша ЛК состоится 28 мая в польском Вроцлаве.

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