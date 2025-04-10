Минчане опять стоят в огромной очереди 1 10.04.2025, 15:55

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Видеофакт.

Национальная белорусская забава — стоять в очереди за чем угодно — добралась до хоккейных матчей. В последние пару месяцев матчи на «Минск-Арене» и без того вызывали какой-то невероятный ажиотаж, но теперь ситуация напоминает легендарные «голодные игры» за билеты в театр кукол, пишет «Онлайнер».

Свежие очереди завирусились сегодня в TikTok: вот посмотрите, как минчане и гости столицы стоят за билетами на игру «Динамо» против челябинского «Трактора», которая состоится 16 апреля. Пишут, что такую картину наблюдали уже за несколько часов до открытия касс.

Отхватить билеты онлайн тоже сегодня не так уж просто. Сразу несколько белорусов пожаловались на то, что сайт оператора Ticketpro.by из-за наплыва лег на несколько часов.

В комментариях под одним из роликов кто-то недоумевает: «А что вообще происходит? В мои годы студентов бесплатно водили на хоккей, а тут очереди». И вот краткий ответ другого комментатора: «Вы сами сходите на матч «Динамо» и все поймете».

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