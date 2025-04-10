Звездный час для Саудовской Аравии 10.04.2025, 15:58

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Складывается ситуация, в которой Россию перестанет интересовать война в Украине.

Цена нефти Brent составляет 60,44 доллара за баррель, цена американской нефти уменьшилась до 57 долларов. На этом фоне можно себе представить цену на нефть российского сорта. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 канал.

У российской экономики, и без того отягощенной западными санкциями, начинаются гораздо более серьезные проблемы. Ведь до последнего времени эта экономика была именно экономикой бензоколонки. Владимир Путин выживал благодаря продаже нефти в Китай или Индию. Именно это позволяло российскому президенту смягчить давление западных санкций на экономику его страны. Теперь все серьезно меняется.

Во-первых, цена нефти совсем не та, которую рассчитывали при планировании бюджета России на 2025 год. Это означает, что российское руководство будет вынуждено заниматься поиском резервов для поддержания бюджета. В то же время у России резервы и без того тают с каждым годом войны в Украине.

Во-вторых, тем покупателям российской нефти, которые до сих пор помогали Путину бороться с давлением западных санкций, не потребуется так много нефти. Даже та нефть, которую Россия сможет отгружать для Китая и Индии, будет уже в значительно меньшем количестве нужна этим государствам.

В-третьих, несмотря на то, что Россия сейчас имеет возможность продавать свою нефть всем желающим, потому что ее нижняя цена уже вышла за пределы санкций, желающих ее купить будет все меньше. Дело в том, что возникнет вопрос: как договариваться с США по уменьшению тарифного давления администрации Трампа.

Первым выходом из этой ситуации будет закупка именно американских энергоносителей. Трамп об этом говорит, он является лоббистом интересов собственного энергетического сектора.

С продолжением торговой войны американская нефтепромышленность также может понести серьезные потери. Себестоимость американской нефти может перестать соответствовать возможностям для действия дальнейшей добычи. Скорее всего, во времена президентства Трампа львиная доля американской нефтяной промышленности закончит, или по крайней мере приостановит, свое существование до повышения нефтяных цен.

Звездный час для Саудовской Аравии

Здесь возникает уже четвёртый фактор. Трамп известен как лоббист интересов не только американской нефтяной промышленности, но и стран Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравии. В ситуации, что может сложиться на мировом энергетическом рынке, именно Саудовская Аравия и другие страны залива с их крайне низкой себестоимостью нефти могут продолжать продавать сырье тем странам, которым оно еще будет нужно во время огромного энергетического и экономического кризиса, который будет царить в мире в 20-е годы 20-го столетия, и иметь с этого прибыль.

То, что Саудовская Аравия может остаться одной из немногих нефтяных держав на рынке может:

• увеличить ее геополитический вес;

• позволить Трампу искать новые возможности для договоренностей относительно мира на Ближнем Востоке. Ведь Саудовская Аравия будет заинтересована в том, чтобы американский президент и дальше создавал условия для торгового кризиса.

Ситуация, в которой Россию перестанет интересовать война в Украине

Для России это ничего хорошего не означает. Мы прекрасно помним 90-е годы, когда снижение нефтяных цен привело к серьезному экономическому и энергетическому кризису в бывшем Советском Союзе и его республиках, которые объявили свою независимость и оказались на грани выживания. Сейчас их и Россию ждет та же участь.

Страны пророссийского лагеря могут предстать перед политическими кризисами, гражданскими войнами и национальными конфликтами. Свидетелями всего этого мы будем, если экономический кризис продолжится, а нефть не будет расти в цене. Путину придется задуматься по крайней мере о приостановлении войны с ненавистной ему Украиной.

Вот здесь и возникают реальные условия для прекращения огня на российско-украинском фронте. Конечно, Путин будет надеяться, что за определенный момент Россия сможет возобновить войну и поставить точку в украинской государственной истории. Однако этого уже не будет, потому что мы с вами будем находиться в таком идеальном шторме, что россиянам нужно будет думать о собственном сохранении.

Самое главное только то, чтобы в условиях экономического кризиса союзники Украины имели возможность поддержать наше государство в последний период российско-украинской войны. Ведь и они могут быть захвачены кризисом, который не оставляет никому реальных перспектив спокойного выживания.

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