Археологи сделали невероятное открытие в Северной Македонии 1 10.04.2025, 16:04

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Обнаружена потерянная столица древнего королевства.

Во время исследования памятника Градиште, вблизи села Црнобуки в Северной Македонии, археологи раскопали большое древнее поселение, которое меняет представление об исторической роли этой местности.

То, что когда-то считалось незначительным военным объектом, оказалось оживленным и стратегически важным городом, пишет Arkeonews (перевод - «Фокус»).

Исследователи из Кал-Поли Гумбольдта и Института и музея Северной Македонии в Битоли обнаружили, что площадь Градиште составляет не менее семи акров, и обнаружили многочисленные артефакты, в том числе каменные орудия труда, монеты, глиняную посуду, текстильное оборудование, глиняный театральный билет и части настольных игр.

Эти предметы указывают на процветающее общество, которое существовало еще в 360 году до н. э. Археолог Ник Ангелофф предположил, что это место может даже представлять собой утраченную столицу древнего королевства Линкестис, государства, которое, как полагают, возникло в VII веке до н. э. - Это открытие является важным, — сказал Ангелофф. «Его расположение вдоль торговых путей в Константинополь предполагает далеко идущее влияние, и, возможно, его посещали такие деятели, как Октавиан и Агриппа на пути к борьбе с Клеопатрой и Марком Антонием».

Хотя впервые Градиште упоминается в документах 1966 года, до последних лет поселение оставалось почти неисследованным. Современные технологии, такие как LIDAR и георадар, открыли новые слои прошлого этого места. Среди ключевых находок — монета, отчеканенная при жизни Александра Македонского, которая отодвигает происхождение поселения еще дальше назад — потенциально в бронзовый век.

По словам Энгина Насуха, куратора и археологического советника Национального института и музея Битола, настоящий масштаб раскопок все еще открывается. «Мы только начинаем понимать масштаб этого поселения. Артефакты дают нам более четкое представление о древнем наследии Северной Македонии и ее связи с развитием ранней европейской цивилизации». Радиоуглеродный анализ образцов древесного угля и костей указывает на то, что поселение существовало между 360 г. до н. э. и 670 г. н. э., что свидетельствует о его древней культурной и политической значимости.

Команды из обоих институтов продолжают раскопки, чтобы собрать больше деталей об этом раннем македонском государстве. Градиште не только переосмысливает местную историю, но и раскрывает глубокие связи между ранними цивилизациями на Балканах и более широким античным миром.

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