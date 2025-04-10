Левандовский вошел в топ-3 по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов

Левандовский вошел в топ-3 по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов1
- 10.04.2025, 16:10
Нападающий «Барселоны» сравнялся по этому показателю с Каримом Бензема.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский отличился дублем в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Д (4:0), пишет «Трибуна».
Он довел количество своих голов в плей-офф ЛЧ до 34 и сравнялся по этому показателю с Каримом Бензема. Больше забитых мячей в плей-офф имеют Лионель Месси (49) и Криштиану Роналду (67).
В этом сезоне Роберт отличился 40 голами и 3 ассистами в 45 матчах за клуб.