Левандовский вошел в топ-3 по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов 1 10.04.2025, 16:10

Роберт Левандовский

Нападающий «Барселоны» сравнялся по этому показателю с Каримом Бензема.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский отличился дублем в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Д (4:0), пишет «Трибуна».

Он довел количество своих голов в плей-офф ЛЧ до 34 и сравнялся по этому показателю с Каримом Бензема. Больше забитых мячей в плей-офф имеют Лионель Месси (49) и Криштиану Роналду (67).

В этом сезоне Роберт отличился 40 голами и 3 ассистами в 45 матчах за клуб.

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