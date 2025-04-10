В Московском зоопарке произошло ЧП с зоотехником из Беларуси 1 10.04.2025, 16:21

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иллюстративное фото

Ему было 35 лет.

В зоопарке Москвы (Россия) от укуса змеи погиб зоотехник из Беларуси. Утром 10 апреля мужчина кормил змей, одна из которых — аспид — укусила его за палец. Сразу же была вызвана скорая помощь, но спасти сотрудника не смогли.

Как сообщили изданию «Московский комсомолец», погибший — 35-летний белорус Сергей Якунин. Он окончил зооинженерный факультет Белoрусской государственной сельскохозяйственной академии.

Змея, укусившая Якунина, — коралловый аспид. Этот вид считается смертельно опасным.

Как писало издание Techinsider.ru, почти сразу же после укуса жертва кораллового аспида впадает в кататоническое состояние. Яд заставляет всю нервную сеть организма хаотично напрягать мышцы, в результате чего жертва бьется в спазматических конвульсиях.

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