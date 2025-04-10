Белорус показал, какой дом построил за $24 тысячи 1 10.04.2025, 16:41

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В соцсетях разгорелась дискуссия.

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал свой дом в агрогородке Усяжа в Смолевичском районе на Минщине. С его слов, само жилье обошлось в $24 тыс. У комментаторов возникли вопросы, они стали спорить о стоимости такой недвижимости, пишет «Телеграф».

Так, на видео белорус показал каркасный домик, построенный на пустыре. Площадь жилья — 18 «квадратов». Внутри «коробочки» (так дом назвал сам автор видео):

• двуспальная кровать,

• на полу — кварц-виниловый ламинат,

• половина стен в виде стеклопакетов до пола,

• в качестве отопления — кондиционер,

• электрощит с бойлером,

• санузел с унитазом и душем.

Владелец жилья пожаловался на стеклопакеты, которые придется тонировать, а также на «зазоры» в полах. «Я считаю, что в качестве инвестиций под аренду нормально», — поделился он. Помещения для приготовления пищи, судя по видео, нет.

Белорус уточнил, что отдельно докупал кровать, дверь, подключал сети, проводил канализацию. То есть это в стоимость каркасного домика за $24 тыс. не вошло. В планах владельца «коробочки» — достроить террасу с купелью. «Получится, наверное, в итоге как квартира где-то в Минске», — предположил автор видео.

«За 24 косаря можно хорошую коробку поставить, вы что», — считает одна комментаторша.

«У меня дом для ПМЖ на 52 м кв. — $23 тыс.», — поделился другой.

Третий сказал, что себестоимость показанного жилья — $15 тыс. «максимум», четвертый — $7 тыс. Кто-то назвал сумму больше $24 тыс.: «Она минимум 48 стоит, дешево купил, повезло».

«Да, мир сошел сума!» — написал еще один комментатор. Другой назвал жилье «сараем»: «Сарай нормальный вполне, а дом, собственно, можете показать?»

Третий юзер не поверил: «Это шутка?»

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