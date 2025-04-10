Белорусский рынок потерял одного из производителей мороженого и глазированных сырков 10.04.2025, 16:57

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Компания обанкротилась.

Белорусский рынок теряет производителя мороженого и глазированных сырков «Олвитранс». Это следует из данных единого госреестра сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

Попытка избежать банкротства не спасла

1 апреля в Экономическом суде Минской области рассмотрели дело о финансовой несостоятельности компании «Олвитранс». С заявлением обратились сами владельцы. В августе прошлого года они решили ликвидировать предприятие. Однако в процессе выяснилось, что долгов перед кредиторами у него накопилось в общей сложности на 3,5 млн рублей. Это в три раза выше имеющихся активов.

Речь среди прочего о штрафе, который назначен Департаментом финансовых расследований КГК на сумму 228 тыс. рублей, а также долгах по налогам и страховым взносам примерно на 120 тыс. Еще 118 тыс. — это задолженность по зарплатам. При этом на момент суда в фирме уже не числилось ни одного сотрудника.

В то же время долг на 1,8 млн рублей обеспечен имуществом. То есть его можно закрыть за счет распродажи, что, собственно, и попытались сделать — производство попробовали оздоровить, чтобы избежать банкротства. Для этого распродавали некоторое имущество. Но это не помогло полностью закрыть вопрос.

В итоге судья решил возбудить дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Это стандартная процедура, позволяющая либо оздоровить предприятие, либо окончательно его ликвидировать в пользу кредиторов.

Что это за предприятие

Компания работала с 2000 года и выпускала разную продукцию для крупных ритейлеров и не только. Например, она делала сырки для Рогачевского МКК и торговой сети SPAR, которой управляла фирма «Юнифуд». Она также производила мороженое под брендом «Местное известное». Среди других брендов значатся Ice Dream, Viva Ice, «Первое правило».

По данным судебных документов, производитель мороженого принадлежит компании «АбсолютЭнергоСтрой» и российской фирме «Прима авто». Первой из них с прошлого года владеет российская бизнесвумен Оксана Якушина. А в начале 2000-х среди участников значился Жодинский городской исполнительный комитет.

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