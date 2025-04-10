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Новые рейсы в Польшу запустили из Слонима

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  • 10.04.2025, 17:15
Новые рейсы в Польшу запустили из Слонима

Автобус ездит по нечетным числам.

Из Слонима в Варшаву и Белосток запустили автобусные рейсы. Правда, только по нечетным числам. Автобус выезжает вечером.

Большой автобус с кондиционером, розетками и телевизором и выезжает со слонимского автовокзала в 20:20. Согласно расписанию он должен прибывать в Белосток в 00:20, в Варшаву — в 04:50. Стоимость билета не зависит от конечного пункта — 140 рублей, оплата возможна только картой. Пока в расписании рейсы только по нечетным числам. Тот же самый автобус по нечетным числам выезжает из Лиды в 19.00, цена билета такая же.

Из Гродно в Варшаву ежедневно отправляется 6−10 рейсов, из них обычно два-пять выполняет большой автобус. Цена билета чуть больше — 150 рублей.

Судя по сообщениям в чатах, посвященных границе, приехать согласно расписанию не получится. Актуальное время прохождения границы на погранпереходе «Брест-Тересполь» для автобусов в сторону Польши в середине недели составляет около 12 часов (очередь из 12−13 автобусов). В обратном направлении ждать приходится меньше — около 6 часов.

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