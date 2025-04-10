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В Хабаровском крае РФ возник масштабный пожар на НПЗ «Роснефти»

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  • 10.04.2025, 17:27
  • 1,388
В Хабаровском крае РФ возник масштабный пожар на НПЗ «Роснефти»

На нефтеперерабатывающем предприятии в Комсомольске-на-Амуре пылает колонна технологической установки.

На НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае возник крупный пожар.

Как сообщает «Украина 365», пламя охватило технологическую установку по производству бензина на высоте 50 м. Площадь возгорания около 300 м². О причинах ЧП местные власти молчат. Росийские СМИ пишут, что пожар тушат и пострадавших нет.

От границы с Украиной этот НПЗ расположен на расстоянии около 9 тысяч км.

Это предприятие перерабатывает 8 млн тонн нефти в год, выпуская, в частности, бензин, дизельное топливо и керосин, которые реализуются не только в РФ, но и идут на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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