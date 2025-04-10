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Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет

  • 10.04.2025, 17:31
  • 1,584
Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет

Подробный прогноз погоды на выходные.

11 апреля ночью в центральных и восточных районах Беларуси погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, по западу, а утром и днем на большей части территории страны скажется влияние атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями. Ночью по западу страны ожидается снег, утром и днем на большей части территории – осадки (снег, мокрый снег, дождь).

Днем местами будет сгущаться слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый от слабого до умеренного, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-8°С, при прояснениях -9..-12°С, в западных районах Беларуси 0..-2°С; максимальная днем +1..+7°С. Атмосферное давление будет падать.

12 апреля сохранится влияние теряющих активность атмосферных фронтов, смещающихся в восточном направлении, днем в западных и центральных районах страны погоду будут определять область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы. Облачно с прояснениями.

Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, по северу страны воздух будет охлаждаться до -6°С, максимальная днем составит от +2°С по востоку до +12°С по западу республики.

13 апреля погоду в основном продолжит определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны ожидаются небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный днем с переходом на южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью будет от -3°С по юго-востоку до +6 по северо-западу Беларуси, максимальная днем составит от +6°С по востоку до +19°С по юго-западу страны.

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