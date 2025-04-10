Глава Минобороны Украины приехал на «коалицию желающих» в Брюссель 10.04.2025, 17:40

Рустем Умеров

В столице Бельгии собрались министры обороны 30-ти стран.

В первой встрече «коалиции желающих» на уровне министров обороны 10 апреля в Брюсселе (Бельгия) принимают участие главы оборонных ведомств 30 государств. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на правительство Великобритании.

На саммите, инициированном Лондоном и Парижем, будет обсуждаться план создания многонациональных сил по обеспечению мира в Украине, защищающейся от агрессии России.

Переговоры будут посвящены тому, как наилучшим образом использовать возможности каждого государства, входящего в коалицию, для поддержки долгосрочной обороны и безопасности Украины, говорится в сообщении.

- Наше обязательство состоит в том, чтобы поставить Украину в сильнейшую позицию для защиты суверенитета Украины и сдерживания будущей российской агрессии, – заявил британский министр обороны Джон Хили, призвав больше давить на Кремль.

Министр обороны Украины Рустем Умеров уже прибыл на встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Я надеюсь, это будет продуктивно», – сказал он журналистам.

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