Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось в центре Минска2
- 10.04.2025, 18:14
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Момент аварии попал на видео.
Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось в центре Минска 10 апреля. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 10 апреля, в четверг, примерно в 13.50 неподалеку от дома №50, который расположен по проспекту Независимости, по причине несоблюдения безопасности дистанции столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про легковые авто Fiat, Volkswagen, Mitsubishi, BMW. Сообщается, что никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.