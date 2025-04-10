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«Барселона» повторила клубный рекорд по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов в XXI веке

  • 10.04.2025, 18:31
«Барселона» повторила клубный рекорд по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов в XXI веке

Каталонцы в текущем розыгрыше отметились 36 голами.

Каталонская «Барселона» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:0) и повторила клубный рекорд по голам в одном розыгрыше главного еврокубкового турнира в XXI веке. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в соцсети X.

В общей сложности каталонцы во главе с Ханс-Дитером Фликом в текущем розыгрыше отметились 36 голами. Столько же было в сезоне-2008/2009 при Хосепе Гвардиоле — это лучший показатель за последние 25 лет.

Рекордный показатель в истории клуба был на рубеже XX и XXI веков в сезоне-1999/2000 (2000-й год относится к XX веку. — Прим.). Тогда при Луи ван Гале было забито 45 мячей.

Ответный матч между «блауграной» и «шмелями» пройдет в Германии 15 апреля.

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