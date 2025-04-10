В Беларуси разогналась инфляция 10.04.2025, 18:50

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Особенно заметно дорожают продукты.

Годовая инфляция в Беларуси в марте достигла 5,9%, а месячная — 0,8% к февралю. Это следует из данных Белстата.

Больше всего в марте подорожали продовольственные товары — на 1,2% к февралю и на 7,5% к марту прошлого года.

Непродовольственные товары выросли в цене за месяц на 0,4%, а за год — на 3,2%.

Цены на услуги в среднем в марте увеличились на 0,5%, а к марту 2024-го — на 6,6%.

Напомним, власти планировали, что по итогам этого года инфляция не превысит 5%.

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