Prada покупает Versace 10.04.2025, 18:57

Бренд возвращается в Италию после семи лет в США.

Итальянская компания Prada купила производителя одежды класса люкс и других предметов роскоши Versace, который входит в состав группы Capri Holdings. Сумма сделки составляет $1,38 млрд, сообщает Bloomberg.

Эта сделка станет самой большой за всю 112-летнюю историю Prada и значительно укрепит позиции компании как ведущей модной группы Италии.

Соглашение предусматривает приобретение Versace у Capri Holdings Ltd., купившую бренд в 2018 году за 1,8 млрд евро ($2 млрд). Таким образом, Versace снова возвращается под итальянское крыло после нескольких лет иностранного контроля.

Благодаря этой покупке Prada получит уникальную возможность расширить свой ассортимент и стать более сильным конкурентом таких гигантов индустрии, как LVMH и Kering. Однако аналитики отмечают: бренд нуждается в серьезных инвестициях для восстановления славы.

Переговоры между компаниями продолжались несколько месяцев, невзирая на мировую экономическую нестабильность, вызванную новой волной тарифной войны со стороны США. Ожидается, что финальную сумму сделки могут скорректировать после оценки активов и долгов Versace. Закрытие соглашения планируется во вторую половину 2025 года.

Для Prada, известной своим более сдержанным стилем, добавление яркого и смелого бренда Versace означает выход на новый уровень. Это также шаг к диверсификации, который компания не осуществляла со времен приобретений Jil Sander и Helmut Lang в 1990-х годах.

На фоне рекордных результатов 2024 года Prada активно расширяется. Ее бренд Miu Miu, ориентированный на молодежь, значительно усилил продажи и помог пережить спад в сегменте люксовой моды.

В то же время Versace в последние годы потерял часть своей привлекательности. Несмотря на глобальную узнаваемость, бренд переживал не лучшие времена, а Capri не смогла реализовать планы по удвоению прибыли. Продавая Versace, Capri сможет укрепить баланс и сфокусироваться на своем основном бренде — Michael Kors.

Особую роль в переговорах о покупке Versace сыграл Лоренцо Бертелли — сын Миуччи Прады и Патрицио Бертелли, уже активно участвующий в управлении компанией и считающийся вероятным преемником во главе модной империи.

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