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Фильм уроженца Беларуси включен в программу Каннского фестиваля

  • 10.04.2025, 19:10
Фильм уроженца Беларуси включен в программу Каннского фестиваля
Сергей Лозница

Сергей Лозница снял фильм о молодом человеке, который бросает вызов системе и отправляется на поиски справедливости.

Фильм украинско-белорусского кинорежиссера Сергея Лозницы «Два прокурора» включен в конкурсную программу Каннского международного кинофестиваля, который пройдет в мае. Всего в программе 19 фильмов.

Сценарий фильма «Два прокурора» написан Лозницей по мотивам одноименной повести Георгия Демидова о сталинских репрессиях. Действие происходит в Брянске, в 1937 году. Это притча о молодом человеке, который бросает вызов системе массового уничтожения и отправляется на поиски справедливости.

«Невозможно понять современную Россию без знания о ГУЛАГе. Невозможно понять природу зла, которое разрослось и расцвело на этой территории, не имея знаний о его корнях и истоках… Сегодня весь мир ужасается чудовищным преступлениям, которые творят российские оккупанты в Украине. Однако для тех из нас, кто изучал советскую и постсоветскую историю, эти преступления кажутся предопределенными и почти неизбежными. Пришло время посмотреть прямо в глаза советскому монстру. Его нужно понять, чтобы победить», — сказал о своем новом фильме Сергей Лозница.

«Два прокурора» – совместное производство кинокомпаний Франции, Нидерландов, Германии, Латвии, Литвы и Румынии. Среди исполнителей главных ролей – выступившие против вторжения России в Украину и уехавшие из страны российские актеры Александр Филиппенко, Анатолий Белый и Александр Кузнецов.

Каннский международный кинофестиваль в этом году проводится в 78 раз. Жюри фестиваля возглавит французская актриса Жюльет Бинош.

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