Успешный у белорусов игровой вид спорта может быть включен в олимпийскую программу 10.04.2025, 19:26

Белорусы – обладатели бронзовых наград Кубка мира и серебряных медалей чемпионата Европы.

ФИФА вынашивает планы того, чтобы добиться включения в олимпийскую семью футзала и пляжного футбола.

Об этом заявил президент организации Джанни Инфантино. По его словам, ФИФА видит позитивные сигналы со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) относительно корректировки олимпийской программы и числа команд, приглашаемых на Игры. В частности, на футбольном турнире в Лос-Анджелесе-2028 выступят 16 женских и 12 мужских команд, то есть больше, чем в Париже-2024.

Впрочем, о включении в олимпийское расписание футзала и пляжного футбола можно говорить, лишь начиная с ОИ-2032, которые пройдут в Брисбене (Австралия). Пока перечень видов, в которых там будет разыграны медали, окончательно не утвержден. Вместе с тем МОК открыт к обсуждению темы, касающейся придания олимпийского статуса новым дисциплинам.

Касаясь пляжного футбола, отметим, что здесь в последнее время весьма успешно проявляют себя белорусы. Они – обладатели бронзовых наград Кубка мира и серебряных медалей чемпионата Европы.

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