Видеофакт: Российский оккупант сдается в плен украинскому дрону 1 10.04.2025, 19:44

1,562

Военный РФ пришел «в гости» к украинцам не с пустыми руками.

После прямого попадания во вражеский блиндаж российский оккупант решает сдаться в плен дрону.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс».

Интересно, что во время следования за украинским дроном российский солдат заметил лежащий на обочине дороги «мавик» и с согласия оператора дрона подбрал его, чтобы идти «в гости» не с пустыми руками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com