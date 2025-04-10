Видеофакт: Российский оккупант сдается в плен украинскому дрону

Видеофакт: Российский оккупант сдается в плен украинскому дрону1
- 10.04.2025, 19:44
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Военный РФ пришел «в гости» к украинцам не с пустыми руками.
После прямого попадания во вражеский блиндаж российский оккупант решает сдаться в плен дрону.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс».
Интересно, что во время следования за украинским дроном российский солдат заметил лежащий на обочине дороги «мавик» и с согласия оператора дрона подбрал его, чтобы идти «в гости» не с пустыми руками.