Генерал-лейтенант СБУ: Лукашенко пытался совершить самоубийство 10.04.2025, 19:58

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Григорий Омельченко рассказал пикантные подробности жизни диктатора.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко страдает мозаичной психопатией. Однажды узурпатор даже пытался совершить самоубийство.

Об этом заявил генерал-лейтенант СБУ, народный депутат Украины 5-ти созывов Григорий Омельченко, который встречался в 90-х с тогда еще депутатом Лукашенко.

Генерал СБУ подтвердил, что студент Могилевского пединститута Лукашенко был завербован КГБ СССР как агент «Валет». По его словам, Лукашенко после получения диплома явился на прием к первому секретарю обкома партии и потребовал назначить его председателем «какого-нибудь колхоза».

После этого Лукашенко был направлен на психиатрическую экспертизу и получил диагноз «мозаичная психопатия». Через несколько лет с тем же диагнозом он был комиссован из погранвойск. По его словам, медицинскую карту с диагнозом удалось выкрасть до того, как Лукашенко вступил в должность президента.

Омельченко также подтвердил, что ФСБ организовала фейковое покушение в 1994-м году на кандидата Лукашенко.

Генерал СБУ также сообщил, что Лукашенко мечтал стать президентом «союзного государства», пересидев Ельцина. По словам Омельченко, Путин убил его мечту и Лукашенко после этого даже пытался совершить самоубийство.

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