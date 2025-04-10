В конгресс США внесли закон о конфискации нефти с попавших под санкции российских танкеров 2 10.04.2025, 20:01

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Американские сенаторы внесли в конгресс законопроект об усилении контроля за соблюдением санкций в отношении теневого флота России, который, по данным финского центра CREA, перевозит три четверти всей экспортируемой из РФ нефти.

Как следует из проекта, который цитирует Reuters, власти США получат право конфисковать нефть с судов, которые внесены в «черные списки» американского Минфина. В этом случае сырье будет продаваться, а вырученные средства пойдут на погашение государственного долга США.

Для контроля за санкциями авторы проекта предлагают создать фонд (Russian Sanctions Enforcement Fund) при Минфине с бюджетом $150 млн. Закон расширит обмен разведданными и предоставит правоохранительным органам инструмент для противодействия «нелегальным» сетям нелегальной нефтяной торговли, заявил один из авторов документа, республиканец Джони Эрнст.

«Помимо того, что этот законопроект помешает злонамеренным попыткам Москвы подорвать законы США, он также представит нашей стране возможность использовать конфискованные активы», — добавил Эрнст.

По состоянию на конец января под американскими санкциями находились 200 танкеров, которые возили нефть из РФ в обход ограничений, включая ценовой потолок, который был установлен странами G7 на отметке $60 за баррель. Самым масштабным стал санкционный пакет администрации Джо Байдена, введенный в последние дни его президентства.

Тогда под санкциями разом оказались 180 судов, которые по данным S&P Global, обеспечивали половину морского экспорта нефти из России, или 1,5 млн баррелей в день.

Одно из них — танкер Eventin, ходивший под флагом Панамы, — было взято под контроль морскими службами Германии в конце марта. Груз нефти на борту — около 100 тысяч тонн — был конфискован.

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