Почти 100 самолетов НАТО начали учения в Северной Европе
- 10.04.2025, 20:20
Они отрабатывают действия войск альянса в случае российского нападения.
Военно-воздушные силы НАТО начали учения Ramstein Flag 2025 у побережья Северного моря. Они отрабатывают действия войск альянса в случае российского нападения.
Об этом сообщает Der Spiegel.
Как пишет издание, военно-воздушные силы Германии вместе с партнерами по НАТО готовятся к сценарию нападения России на территорию союзников. На учениях будут отрабатываться действия сухопутных войск союзников в оборонительном бою против захватчиков, если случится худшее.
Отмечается, что Германия направила восемь истребителей Eurofighter с 71-го крыла тактической авиации. По данным НАТО, всего в Ramstein Flag 2025 задействовано более 90 самолетов, вертолетов и беспилотников. Среди них несколько американских самолетов F-35, которые считаются самыми современными истребителями в мире и недавно были заказаны Германией.