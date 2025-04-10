Почти 100 самолетов НАТО начали учения в Северной Европе 10.04.2025, 20:20

Они отрабатывают действия войск альянса в случае российского нападения.

Военно-воздушные силы НАТО начали учения Ramstein Flag 2025 у побережья Северного моря. Они отрабатывают действия войск альянса в случае российского нападения.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Как пишет издание, военно-воздушные силы Германии вместе с партнерами по НАТО готовятся к сценарию нападения России на территорию союзников. На учениях будут отрабатываться действия сухопутных войск союзников в оборонительном бою против захватчиков, если случится худшее.

Отмечается, что Германия направила восемь истребителей Eurofighter с 71-го крыла тактической авиации. По данным НАТО, всего в Ramstein Flag 2025 задействовано более 90 самолетов, вертолетов и беспилотников. Среди них несколько американских самолетов F-35, которые считаются самыми современными истребителями в мире и недавно были заказаны Германией.

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