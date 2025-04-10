Полицию Мадрида шокировал «лучший в районе» китайский ресторан 5 10.04.2025, 20:31

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иллюстративное фото

Вы удивитесь, что там подавали под видом утки по-пекински.

Во время проверки китайского ресторана Jin Gu в мадридском районе Усера полиция обнаружила десятки мертвых голубей, грязь и испорченные продукты. По данным следствия, птицы подавались посетителям под видом жареной утки, пишет BILD.

Когда сотрудники полиции прибыли на место, в кастрюле на плите находились два мертвых голубя, скорее всего, предназначенные для приготовления. В восьми неисправных холодильниках находилось мясо без маркировки. Анализ позже показал, что это было мясо городских голубей.

По данным газеты El Mundo, всего изъяли около 300 кг испорченных продуктов. Один из полицейских сообщил, что запах был крайне неприятным: были замечены тараканы, на полу стояли мышеловки.

Примечательно, что ранее ресторан получал положительные отзывы на Google, некоторые даже рекомендовали его как лучшее заведение китайской кухни в районе. Однако в более поздних отзывах упоминались случаи пищевого отравления.

В настоящее время полиция расследует дело в отношении владельца ресторана. На его двери появилось объявление о временном закрытии «в связи с отпуском».

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