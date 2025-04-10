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Посол США в Украине уходит в отставку

  • 10.04.2025, 20:39
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Посол США в Украине уходит в отставку

Бриджит Бринк уже попрощалась с коллегами.

Посол США в Украине Бриджит Бринк намерена досрочно уйти в отставку, сообщает CBS News со ссылкой на три источника.

Официально Бринк еще не подала прошение об отставке, но, по словам источников, она уже прощалась с коллегами.

Один из американских чиновников сообщил CBS, что отставка Бриджит Бринк вызвана сочетанием личных и политических проблем, включая недавние увольнения в USAID

Должность посла в Украине – в зоне боевых действий – предполагает, что дипломаты не могут брать с собой на службу семьи.

Сообщается, что Госсекретарь Марко Рубио планировал оставить Бринк на этом посту и отклонил первое заявление об отставке, которое она подала в январе в рамках стандартной смены администраций.

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Бриджит Бринк послом США в Украине в мае 2022 года. Бринк является опытным дипломатом и служит в Госдепартаменте США с 1996 года. С 2019 года она была послом США в Словакии, а ранее занимала должности замглавы миссий в Узбекистане и Грузии.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский и украинские пользователи соцсетей раскритиковали реакцию американского посольства на удар войск РФ по Кривому Рогу 4 апреля. Тогда Бринк не уточнила, что ударившая по городу ракета убила 20 мирных жителей, среди которых девять детей — российская, ограничившись общей фразой о том, что «эта война должна закончиться».

На следующий день Посольство выразило солидарность с украинцами в день траура по жертвам российской атаки в Кривом Роге. Бринк снова отреагировала на трагедию, но на этот раз указала, что это был российский удар.

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