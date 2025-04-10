В Эстонии минимальная заработная плата составляет 886 евро 1 10.04.2025, 20:53

В Евросоюзе страна занимает 16-е место.

По состоянию на 1 января 2025 года в 22 из 27 стран ЕС действовали национальные минимальные размеры заработной платы. Эстония по размеру минимального оклада - 886 евро — занимала 16-е место, передает ERR.

В январе 2025 года в 10 странах ЕС минимальная заработная плата составляла менее 1000 евро в месяц: самой низкой она была в Болгарии (551 евро). Далее следовали Венгрия (707 евро), Латвия (740 евро), Румыния (814 евро), Словакия (816 евро), Чехия (826 евро), Эстония (886 евро), Мальта (961 евро), Греция (968 евро) и Хорватия (970 евро), сообщил в четверг, 10 апреля, Евростат.

В шести странах минимальная заработная плата составляла от 1000 до 1500 евро в месяц. Это Кипр (1000 евро), Португалия (1015 евро), Литва (1038 евро), Польша (1091 евро), Словения (1278 евро) и Испания (1381 евро).

Минимальная заработная плата превышала 1 500 евро в месяц еще в шести странах: Франции (1 802 евро), Бельгии (2 070 евро), Германии (2 161 евро), Нидерландах (2 193 евро), Ирландии (2 282 евро) и Люксембурге (2 638 евро).

Таким образом Эстония по размеру минимальной зарплаты находилась на 16-м месте.

В Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции минимальные зарплаты не установлены.

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