закрыть
10 апреля 2025, четверг, 21:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Эстонии минимальная заработная плата составляет 886 евро

1
  • 10.04.2025, 20:53
В Эстонии минимальная заработная плата составляет 886 евро

В Евросоюзе страна занимает 16-е место.

По состоянию на 1 января 2025 года в 22 из 27 стран ЕС действовали национальные минимальные размеры заработной платы. Эстония по размеру минимального оклада - 886 евро — занимала 16-е место, передает ERR.

В январе 2025 года в 10 странах ЕС минимальная заработная плата составляла менее 1000 евро в месяц: самой низкой она была в Болгарии (551 евро). Далее следовали Венгрия (707 евро), Латвия (740 евро), Румыния (814 евро), Словакия (816 евро), Чехия (826 евро), Эстония (886 евро), Мальта (961 евро), Греция (968 евро) и Хорватия (970 евро), сообщил в четверг, 10 апреля, Евростат.

В шести странах минимальная заработная плата составляла от 1000 до 1500 евро в месяц. Это Кипр (1000 евро), Португалия (1015 евро), Литва (1038 евро), Польша (1091 евро), Словения (1278 евро) и Испания (1381 евро).

Минимальная заработная плата превышала 1 500 евро в месяц еще в шести странах: Франции (1 802 евро), Бельгии (2 070 евро), Германии (2 161 евро), Нидерландах (2 193 евро), Ирландии (2 282 евро) и Люксембурге (2 638 евро).

Таким образом Эстония по размеру минимальной зарплаты находилась на 16-м месте.

В Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции минимальные зарплаты не установлены.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин