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Сколько в Беларуси интернет-абонентов

  • 10.04.2025, 21:12
Сколько в Беларуси интернет-абонентов

И сколько трафика они потребляют.

Национальный статистический комитет Беларуси поделился информацией о количестве интернет-абонентов в Беларуси на конец 2024 года. Так, всего в нашей стране 13 024,7 тысячи абонентов широкополосного доступа. Из них 11 618,2 физических лиц и 1406,5 юридических лиц и ИП. При этом на каждые 100 человек приходится 155 интернет-абонентов.

Объем данных, потребленных абонентами и пользователями, подключенными к интернету, составляет 8692 петабайт (8 692 000 000 гигабайт). Из них 1596 Пбайт по беспроводному широкополосному доступу и 7096 по стационарному.

Вот на каких скоростях абоненты выходят в интернет. 1768,2 тысячи пользуются интернетом на скорости 100 Мбит/с и более. 495,7 тысячи на 30 Мбит/с — менее 100 Мбит/с. 451,8 тысячи на 10 Мбит/с — менее 30 Мбит/с. И 568,5 тысячи — на скорости менее 10 Мбит/с.

11 875,4 — столько в Беларуси абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи. Это 130 абонентов на каждые 100 человек населения. Охват территории ст

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