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Минэнерго США резко понизило прогноз по Brent на 2025 год

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  • 10.04.2025, 22:03
Минэнерго США резко понизило прогноз по Brent на 2025 год

С $74,2 до $67,87 за баррель.

Министерство энергетики США резко понизило прогноз по спотовой цене Brent на 2025 год с $74,2 до $67,87. Об этом говорится в пресс-релизе Управления по энергетической информации (EIA), которое входит в структуру Минэнерго США. Ведомство завершило анализ и прогноз для этого отчета 7 апреля, более поздние экономические и геополитические факторы не учитывались.

«В результате мы прогнозируем, что средняя цена на нефть марки Brent составит $68 за баррель в 2025 году и упадет в среднем до $61 за баррель в 2026 году. Эти цены на $6 и $7 за баррель соответственно ниже, чем в предыдущем, мартовском, прогнозе. Прогноз отражает большую неопределенность в отношении роста мирового спроса на нефть, а также потенциального увеличения поставок со стороны ОПЕК+ в ближайшие месяцы», — говорится на сайте EIA.

Как отмечает министерство, прогноз основан на текущих рыночных условиях, на который в начале апреля в основном повлияла торговая война США и Китая, а также планы ОПЕК + по увеличению добычи нефти в мае текущего года. Дополнительную неопределенность в отношении цен на нефть создают также существующие санкции в отношении России, Ирана и Венесуэлы, подчеркивает ведомство.

По последним опубликованным данным EIA на 7 апреля, средняя спотовая цена нефти марки Brent составила $66,13 за баррель. А июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE 10 апреля в 19:15 по Минску дешевели на 4,09% до $62,91 за баррель.

Мировые цены на нефть падают на фоне разворачивающейся торговой войны, особенно на котировки давит растущая напряженность в отношениях между США и Китаем. Страны ежедневно анонсируют повышение пошлин в отношении друг друга. С изначально установленных пошлин в размере 34% в отношении КНР ставка за несколько дней выросла до 145%, «зеркальные» тарифы в отношении США выросли до 84%. Позднее пошлины США против Китая выросли до 125%, из-за чего итоговая ставка достигла 145% (с учетом ранее объявленных 20% из-за поставок фентанила).

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