Белорусские борцы завоевали медали на чемпионате Европы 10.04.2025, 22:08

Есть золото.

Третий соревновательный день чемпионата Европы по борьбе принес белорусской сборной очередные награды. Об этом сообщает Telegram-канал Национального олимпийского комитета

Первой медалисткой дня стала Наталья Варакина, взявшая бронзу в весовой категории до 50 кг.

Белоруска одолела спортсменку из Румынии Григоре Вук Эмилию со счетом 4:1.

Категория до 68 кг подарила нам второй раунд белорусско-румынского противостояния, но уже в борьбе за золото. Там Алина Шевчук одолела Екатерину Зеленых и принесла сборной Беларуси первую награду высшей пробы.

В весовой категории до 76 кг белоруски смогли добыть еще одну бронзу. В схватке за третье место Анастасия Зимянкова была сильнее немки Лауры Куэн.

Ранее наша команда смогла завоевать три медали: серебряную и две бронзовые.

В самой тяжелой весовой категории, до 125 кг, Денис Хроменков одержал победу над венгром Владиславом Байцаевым. Схватка завершилась со счетом 5:2 в пользу белоруса и принесла ему бронзовую награду первенства.

В категории до 86 кг серебряную медаль завоевал Магомедхабиб Кадимагомедов. Белорусский борец дошел до финального поединка, но уступил Магомеду Рамазанову из Болгарии – 5:9.

В весе до 57 кг бронзовым призером стал Айыран Тютрин. В поединке за третье место Тютрину противостоял Никлас Штехеле из Германии, которого наш борец одолел со счетом 4:1.

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