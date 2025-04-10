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Зеленский анонсировал «сильные пакеты» санкций против РФ

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  • 10.04.2025, 22:54
  • 1,282
Зеленский анонсировал «сильные пакеты» санкций против РФ

Кто попадет под удар.

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты украинских санкций.

«Готовим наши, украинские, санкционные пакеты — есть соответствующее обоснование от спецслужб, это сильные пакеты — и по теневому танкерному флоту, который Москва использует, чтобы финансировать войну, и по пропагандистам войны — тем, кто фактически пытается ослаблять нашу защиту и помогать России, и также по некоторым функционерам — это известные всем украинцам фамилии, имевшие влияние. Сейчас идет подготовка соответствующих указов, все будет поэтапно. Работаем также, чтобы синхронизировать наши санкционные пакеты с решениями партнеров прежде всего в Евросоюзе и других сильных юрисдикциях мира», - сказал Зеленский.

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