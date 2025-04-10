Минфин США анонсировал повышение потолка госдолга 2 10.04.2025, 23:21

Сейчас госдолг США превышает $36,6 трлн.

Американские власти повысят потолок госдолга страны, закрыв проблему его дальнейшего увеличения на два года. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в ходе заседания кабинета американской администрации во главе с президентом страны Дональдом Трампом.

Сейчас госдолг США превышает $36,6 трлн., что составляет более 122% ВВП страны. При этом в показатель не входят долги отдельных штатов, корпораций, физических лиц, а также обязательства перед получателями социальной помощи и здравоохранение. Соотношение госдолга США к ВВП превысило 100% в 2013 году, с тех пор ниже этого числа оно не опускалось.

Ранее аналитики Двухпартийного политического центра прогнозировали, что в июле-октябре в США может произойти дефолт по госдолгу. Это значит, что Минфин страны не сможет выполнять свои обязательства полноценно и в срок. По мнению аналитиков, точная дата зависит от размера доходов, которые государство получит от налоговых сборов в апреле.

4 марта рейтинговое агентство Standard & Poor`s прогнозировало, что в 2025 году мировой госдолг вырастет на 3% и достигнет $12,3 трлн. Увеличение произойдет из-за необходимости стимулирования экономики и роста военных и социальных расходов. Объем долгосрочного госдолга США составляет 40% от мирового объема.

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