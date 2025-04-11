«Легия» крупно уступила «Челси» в матче Лиги конференций
- 11.04.2025, 2:00
Белорус Шкурин не попал в заявку.
В четверг, 10 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги конференций варшавская «Легия» встречалась с лондонским «Челси». Варшавский клуб проиграл лондонской дружине – 0:3.
Поединок проходил в Варшаве.
В составе польской команды белорусский форвард Илья Шкурин остался вне заявки. В нынешнем еврокубоковом сезоне он не может выступать за «Легию».
В четверг, 17 апреля, пройдет ответный матч в Лондоне. Встреча начнется в 22:00.