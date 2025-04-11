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«Легия» крупно уступила «Челси» в матче Лиги конференций

  • 11.04.2025, 2:00
«Легия» крупно уступила «Челси» в матче Лиги конференций

Белорус Шкурин не попал в заявку.

В четверг, 10 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги конференций варшавская «Легия» встречалась с лондонским «Челси». Варшавский клуб проиграл лондонской дружине – 0:3.

Поединок проходил в Варшаве.

В составе польской команды белорусский форвард Илья Шкурин остался вне заявки. В нынешнем еврокубоковом сезоне он не может выступать за «Легию».

В четверг, 17 апреля, пройдет ответный матч в Лондоне. Встреча начнется в 22:00.

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