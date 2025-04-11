Россияне снова расстреляли бойцов ВСУ, которые сдались в плен 11.04.2025, 4:59

МИД Украины резко отреагировал.

Российские солдаты казнили четырех украинских военных, которые сдались в плен. Этот акт жестокости зафиксировали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press News и заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого.

В селе Пятихатки на юге Украины российские оккупанты казнили четырех украинских военных, которые сдались в плен. Военнопленные под дулами автоматов вышли из разрушенного дома, подняв руки в знак капитуляции, и легли лицом вниз на траву.

Данная ситуация была зафиксирована двумя дронами — украинским и российским, которые сняли сцену с высоты. The Associated Press удалось получить оба видео, однако они предлагают очень разные версии того, что произошло дальше.

Согласно видео, которое получила The Associated Press от европейских военных официальных лиц, видно солдат с российскими знаками на форме, которые поднимают оружие и стреляют каждому из четырех украинцев в спину с такой жестокостью, что один человек остался без головы.

Однако видео российского беспилотника, которое AP разместило в прокремлевских соцсетях, внезапно обрывается на моменте с мужчинами, которые лежат на земле.

Ролло Коллинз из Центра информационной устойчивости, лондонской организации сообщил, что это не единственное подобное убийство, которое было зафиксировано с конца 2023 года.

«Из всех казней, которые мы видели с конца 2023 года, это один из самых четких случаев. Это не типичное боевое убийство. Это незаконное действие», - подчеркнул он.

«Ужасное видео от The Associated Press. Российские оккупанты казнили четырех украинских военнопленных после того, как они сдались. Такие казни стали системными, но каждая из них шокирует своей жестокостью», - подчеркнул спикер МИД Украины.

Тихий подчеркнул, что каждая такая казнь лишь подтверждает, что Украина имеет дело со зверями.

«Эти казни не только показывают, что мы имеем дело со зверями. Они также демонстрируют, что российская армия — это сборище дегенератов. Им не хватает элементарной дисциплины, ведь дисциплинированная армия не казнит военнопленных — это противоречит военной логике», - пояснил он.

В то же время спикер подчеркнул, что это военное преступление, и оно должно быть расследовано, в том числе Международным уголовным судом.

«Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Мы также благодарны AP за прекрасную журналистскую работу, которая демонстрирует, как россияне фабрикуют видео, чтобы скрыть свои зверства. Мы не должны позволить им избежать ответственности», - подытожил представитель МИД.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com