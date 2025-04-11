В США успешно испытали микроволновое оружие против дронов 11.04.2025, 5:16

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Американская компания Epirus представила новую систему микроволнового оружия высокой мощности (HPM) Leonidas H2O, способную одновременно выводить из строя двигатели лодок, беспилотные надводные суда (БНС) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Система была успешно протестирована в ходе учений ВМС США Coastal Trident (ANTX-CT).

Leonidas H2O использует масштабируемую платформу Leonidas на основе высокоэнергетических микроволновых технологий. Испытания показали, что оружие эффективно поражает судовые двигатели мощностью от 40 до 90 л.с. на значительных дистанциях, даже при работе на половине максимальной мощности.

Генеральный директор Epirus Энди Лоури подчеркнул, что Пентагон потратил десятки миллионов долларов на разработку некинетических средств остановки судов, но до сих пор не развернул ни одной действующей системы. Leonidas H2O восполняет этот пробел, предлагая доказанную технологию для защиты морских и воздушных пространств.

Система Leonidas H2O использует твердотельную архитектуру с модулями усилителей LRAM, обеспечивая высокую надежность и защиту от отказов. Технология Epirus HPM безопасна для боеприпасов, топлива и персонала при правильном управлении. Системы Leonidas способны уничтожать целые рои дронов и работать против нескольких групп целей одновременно, что делает их эффективным инструментом для защиты военных объектов и стратегически важных зон.

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