NYT: В Белом доме разработали план для взятия Гренландии под контроль США 1 11.04.2025, 7:35

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Цель Трампа перешла из риторики в официальную политику Вашингтона.

Давняя цель президента США Дональда Трампа «получить» Гренландию теперь перешла из риторики в официальную политику Штатов. Правительственным структурам отправили конкретные инструкции по этому вопросу.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным американской газеты, Вашингтон будет пытаться взять под контроль арктический остров благодаря кампании по убеждению, а не путем аннексии.

Как пишет NYT, план мобилизует несколько министерств кабинета министров США, которые стоят за годами разговоров Трампа о желании приобрести у Дании Гренландию, чья экономическая и стратегическая ценность «возросла, поскольку повышение температуры тает арктический лед».

Несмотря на то, что власти Дании подчеркивают, что остров не продается и не может быть аннексирован, Трамп неоднократно давал понять, что намерен контролировать Гренландию.

Например, в прошлом месяце во время своего обращения к Конгрессу президент США заявил, что арктический остров «нам нужен для национальной безопасности и даже международной безопасности, и мы работаем со всеми, кто участвует, чтобы попытаться ее получить». Трамп также добавил, что «так или иначе, мы его получим».

По словам американского чиновника, Совет национальной безопасности Белого дома несколько раз собирался, чтобы воплотить слова Трампа в жизнь, и недавно направил конкретные инструкции многим правительственным структурам.

Убеждение, а не сила

Хотя полные детали плана непонятны, несмотря на намеки президента США о возможном применении силы, обсуждения под руководством Совета безопасности никогда серьезно не рассматривали военные варианты, сказал чиновник в разговоре с NYT.

Вместо этого эта политика направлена на убеждении, а не на принуждении, и включает усилия по связям с общественностью, с целью убедить население Гренландии (насчитывает 57 тысяч человек), в том, что они должны просить присоединиться к Соединенным Штатам.

Советники Трампа обсуждали использование рекламных кампаний и информкампаний в социальных сетях, чтобы влиять на общественное мнение на острове, сообщило американской газете лицо, информированное об этом вопросе.

Тут стоит отметить, что на выборах в прошлом месяце в Гренландии оппозиционная политическая партия, выступающая за быструю независимость и более тесные связи с США, заняла второе место, набрав лишь четверть голосов.

Кроме того, в рамках информкампании гренландцам будут активнее освещать вопрос «общего наследия» с инуитами Аляски.

А еще советники Трампа уже начали обнародовать свои аргументы, утверждая, что Дания была плохим опекуном острова, и что только Штаты могут защитить его от посягательств со стороны России и Китая. Кроме того, будет указываться, что Америка поможет гренландцам «обогатиться».

Также NYT пишет, что администрация Трампа рассматривает возможность предлагать населению острова определенные финансовые стимулы, включая возможность замены субсидий в размере 600 миллионов долларов, которые Дания предоставляет острову, ежегодной выплатой около 10 000 долларов на жителя Гренландии.

Некоторые официальные лица Трампа считают, что эти расходы могут быть компенсированы новыми доходами от добычи природных ресурсов Гренландии, которые включают редкоземельные минералы, медь, золото, уран и нефть.

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