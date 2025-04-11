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В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку Гудзон

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  • 11.04.2025, 7:49
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В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку Гудзон

Сообщается о шести погибших.

В Нью-Йорке (США) шесть человек погибли в результате падения вертолета Bell 206 в реку Гудзон. Воздушное судно развалилось в воздухе и упало вверх дном.

Об этом сообщает Associated Press.

Как проинформировали в Пожарной службе Нью-Йорка, данные об авиакатастрофе, которая произошла между Манхэттеном и набережной Нью-Джерси, появились в четверг в 15:17 по местному времени (около 21:00 по Минску).

Очевидцы трагедии и представители правоохранительных органов рассказали западным СМИ, что вертолет разлетелся в воздухе и упал вверх дном в реку Гудзон, в результате чего погибли все шесть человек, которые были на борту.

«Чиновник не имел права выступать публично и делал это на условиях анонимности», - говорится в публикации AP.

Свидетель Брюс Уолл рассказал, что видел, как вертолет «развалился» в воздухе, и что хвостовая часть и пропеллер оторвались.

В социальных сетях были обнародованы кадры, на которых видно, как части вертолета падают в воду, а сам перевернувшийся борт погрузился в реку. В это время спасательные лодки кружили вокруг вертолета.

Как передает New York Post, среди шестерых погибших в результате после падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке - трое детей.

Федеральная авиационная администрация (FAA) идентифицировала вертолет как Bell 206. Вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте орган планировал провести расследование из-за авиакатастрофы.

Вертолет Bell 206 упал в Гудзон: подробности смертельной аварии в Нью-Йорке

Справочно: Bell 206 - это семейство легких двухлопастных, одно- и двух-двигательных многоцелевых вертолетов. Они изготавливались компанией Bell Helicopter на заводе в Мирабеле (Квебек, Канада). Вертолет Bell 206 впервые поднялся в воздух в 1966 году.

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