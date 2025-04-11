В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку Гудзон

В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку Гудзон1
- 11.04.2025, 7:49
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Сообщается о шести погибших.
В Нью-Йорке (США) шесть человек погибли в результате падения вертолета Bell 206 в реку Гудзон. Воздушное судно развалилось в воздухе и упало вверх дном.
Об этом сообщает Associated Press.
Как проинформировали в Пожарной службе Нью-Йорка, данные об авиакатастрофе, которая произошла между Манхэттеном и набережной Нью-Джерси, появились в четверг в 15:17 по местному времени (около 21:00 по Минску).
Очевидцы трагедии и представители правоохранительных органов рассказали западным СМИ, что вертолет разлетелся в воздухе и упал вверх дном в реку Гудзон, в результате чего погибли все шесть человек, которые были на борту.
«Чиновник не имел права выступать публично и делал это на условиях анонимности», - говорится в публикации AP.
Свидетель Брюс Уолл рассказал, что видел, как вертолет «развалился» в воздухе, и что хвостовая часть и пропеллер оторвались.
В социальных сетях были обнародованы кадры, на которых видно, как части вертолета падают в воду, а сам перевернувшийся борт погрузился в реку. В это время спасательные лодки кружили вокруг вертолета.
Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj— ABC News (@ABC) April 10, 2025
Как передает New York Post, среди шестерых погибших в результате после падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке - трое детей.
Footage of the helicopter that crashed in the Hudson River in Manhattan, New York, flying erratically before crashing. pic.twitter.com/bGA51Y57pg— Breaking News (@TheNewsTrending) April 10, 2025
Федеральная авиационная администрация (FAA) идентифицировала вертолет как Bell 206. Вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте орган планировал провести расследование из-за авиакатастрофы.
Вертолет Bell 206 упал в Гудзон: подробности смертельной аварии в Нью-Йорке
BREAKING: A helicopter crashed in the Hudson River near New York City on Thursday afternoon, and fatalities have been reported, law enforcement sources told ABC News.— ABC News (@ABC) April 10, 2025
At least four people were on board, according to fire officials. https://t.co/Ddfy1Z72Jb pic.twitter.com/zoSGmftgDX
Live video of the Helicopter crash in New York City, plunging directly into the Hudson river around 3pm.— Just Lookin (@JustLookingMon) April 10, 2025
NYPD are on scene near West Side Highway & Spring Street, expect severe emergency & traffic delays. 🚁🚑#NYC #Crash #Breaking #newspic.twitter.com/nZONeJB5Qk
Справочно: Bell 206 - это семейство легких двухлопастных, одно- и двух-двигательных многоцелевых вертолетов. Они изготавливались компанией Bell Helicopter на заводе в Мирабеле (Квебек, Канада). Вертолет Bell 206 впервые поднялся в воздух в 1966 году.