В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку Гудзон 1 11.04.2025, 7:49

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Сообщается о шести погибших.

В Нью-Йорке (США) шесть человек погибли в результате падения вертолета Bell 206 в реку Гудзон. Воздушное судно развалилось в воздухе и упало вверх дном.

Об этом сообщает Associated Press.

Как проинформировали в Пожарной службе Нью-Йорка, данные об авиакатастрофе, которая произошла между Манхэттеном и набережной Нью-Джерси, появились в четверг в 15:17 по местному времени (около 21:00 по Минску).

Очевидцы трагедии и представители правоохранительных органов рассказали западным СМИ, что вертолет разлетелся в воздухе и упал вверх дном в реку Гудзон, в результате чего погибли все шесть человек, которые были на борту.

«Чиновник не имел права выступать публично и делал это на условиях анонимности», - говорится в публикации AP.

Свидетель Брюс Уолл рассказал, что видел, как вертолет «развалился» в воздухе, и что хвостовая часть и пропеллер оторвались.

В социальных сетях были обнародованы кадры, на которых видно, как части вертолета падают в воду, а сам перевернувшийся борт погрузился в реку. В это время спасательные лодки кружили вокруг вертолета.

Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj — ABC News (@ABC) April 10, 2025

Как передает New York Post, среди шестерых погибших в результате после падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке - трое детей.

Footage of the helicopter that crashed in the Hudson River in Manhattan, New York, flying erratically before crashing. pic.twitter.com/bGA51Y57pg — Breaking News (@TheNewsTrending) April 10, 2025

Федеральная авиационная администрация (FAA) идентифицировала вертолет как Bell 206. Вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте орган планировал провести расследование из-за авиакатастрофы.

Вертолет Bell 206 упал в Гудзон: подробности смертельной аварии в Нью-Йорке

BREAKING: A helicopter crashed in the Hudson River near New York City on Thursday afternoon, and fatalities have been reported, law enforcement sources told ABC News.



At least four people were on board, according to fire officials. https://t.co/Ddfy1Z72Jb pic.twitter.com/zoSGmftgDX — ABC News (@ABC) April 10, 2025

Live video of the Helicopter crash in New York City, plunging directly into the Hudson river around 3pm.

NYPD are on scene near West Side Highway & Spring Street, expect severe emergency & traffic delays. 🚁🚑#NYC #Crash #Breaking #newspic.twitter.com/nZONeJB5Qk — Just Lookin (@JustLookingMon) April 10, 2025

Справочно: Bell 206 - это семейство легких двухлопастных, одно- и двух-двигательных многоцелевых вертолетов. Они изготавливались компанией Bell Helicopter на заводе в Мирабеле (Квебек, Канада). Вертолет Bell 206 впервые поднялся в воздух в 1966 году.

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