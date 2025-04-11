Украина получит новый пакет военной помощи на 580 млн долларов
- 11.04.2025, 7:55
От Британии и Норвегии.
Великобритания и Норвегия помогут профинансировать доставку в Украину сотен тысяч беспилотников в рамках нового пакета военной поддержки в размере 580 миллионов долларов (450 миллионов фунтов стерлингов).
Об этом сообщает Минобороны Британии и Bloomberg.
Ожидается, что Британия и Норвегия в пятницу объявят о таком совместном пакете из существующих фондов финансирования на встрече партнеров Украины, которая состоится под председательством Соединенного Королевства и Германии в Брюсселе.
В Министерстве обороны Британии отмечают, что это поможет профинансировать «быструю» доставку украинской стороне беспилотных летательных аппаратов от первого лица (дронов FPV).
Также финансирование обеспечит ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования украинских военных, а также радарных систем и противотанковых мин.
Типы беспилотников, которые будут поставляться на линию фронта в Украине, будут закупаться у британских и украинских поставщиков. Пакет также поможет финансировать ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования.
Отмечается, что финансирование поступило во время того, как глава Минобороны Великобритании Джон Гили председательствует на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.
По словам главы британского оборонного ведомства, работа такой Контактной группы (известная как заседание в формате «Рамштайн») имеет «жизненно важное значение, чтобы поставить Украину в самую сильную возможную позицию и усилить давление на Путина (российского диктатора Владимира Путина), чтобы помочь заставить его прекратить эту ужасную войну».
Помощь Украине от Британии
В Минобороны Великобритании отметили, что страна «полностью предана сотрудничеству с союзниками, чтобы усилить поддержку, чтобы Украина была в сильнейшей позиции для обеспечения мира, и наращивает поддержку - предоставляя 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 5,8 млрд долларов, - ред.) военной поддержки в этом году - больше, чем когда-либо прежде».
В британском оборонном ведомстве обращают внимание, что такая поддержка «имеет жизненно важное значение для европейской безопасности».
В прошлом месяце британский премьер-министр Кир Стармер объявил об историческом соглашении на сумму 1,6 миллиарда фунтов стерлингов для предоставления Украине более 5 тысяч ракет противовоздушной обороны.
Соединенное Королевство направило в Украину около 400 различных средств и средств:
12 февраля было объявлено о пакете стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов (включал беспилотники, танки и системы противовоздушной обороны),
19 декабря 2024 года Лондон объявил о пакете поддержки для Украины стоимостью 225 миллионов фунтов стерлингов (включал БПЛА, лодки и боеприпасы),
а 6 сентября прошлого года британская сторона заявила о предоставлении Украине 650 легких многоцелевых ракет в рамках оборонной помощи.