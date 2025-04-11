В Минске открылась «Чайная почта» с местом «для душевных разговоров»
- 11.04.2025, 8:08
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В интерьере много интересных деталей.
Недавно на Нововиленской, 49, открылось новое пространство. Там можно не только купить чай, но и устроить уютное чаепитие в приватной комнате, пишет CityDog.
Блогер gdehodil рассказал в TikTok, что в Минске открылось необычное заведение — «Чайная почта». Это одновременно магазин чая и пространство для чаепитий.
В своем видео блогер показал заведение изнутри: одна зона — для покупки чая и интересных мелочей вроде статуэток и фигурок, другая — для чаепития. По его мнению, интерьер продуман до мелочей: много интересных деталей, теплый свет, уют и спокойствие.
Особая фишка — приватные комнаты, где можно устроить идеальное свидание или встречу за чашкой чая. Чтобы забронировать комнату, нужно просто заказать чайную церемонию — 25 руб. с человека.
Также там можно взять чай с собой. Цены, по словам блогера, вполне доступные: 5 руб. за стакан. «Я реально офигел! Такое атмосферное место! Даже не ожидал», — делится он в видео.
@gdehodil Это лучшее место для необычного свидания!😍 Открылась новая 📍 «Чайная почта» по адресу: Нововиленская 49 Сюда стоит приехать даже из другого конца города! Я не преувеличиваю! Я офигел🫠 Если кратко: • атмосферное пространство для чаепития и магазин чая. Максимальная детализация и погружение. • приватные комнаты для чаепития. Просто заказываешь чайную церемонию (💰25 BYN с человека). Звучит как план. • цены не кусаются. За стакан чая с собой я отдал 💰5 BYN Смело к посещению. Но место стоит бронировать. ———————————— [ #gdehodil ] #minsk #belarus #минск #гайд #обзор #обзорминск #находка #чай #заведенияминска #интересноемпсто #местодлясвиданий #новоеместо ♬ оригинальный звук - Григорий ГдеХодил