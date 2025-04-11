В Минске открылась «Чайная почта» с местом «для душевных разговоров» 11.04.2025, 8:08

1,214

В интерьере много интересных деталей.

Недавно на Нововиленской, 49, открылось новое пространство. Там можно не только купить чай, но и устроить уютное чаепитие в приватной комнате, пишет CityDog.

Блогер gdehodil рассказал в TikTok, что в Минске открылось необычное заведение — «Чайная почта». Это одновременно магазин чая и пространство для чаепитий.

В своем видео блогер показал заведение изнутри: одна зона — для покупки чая и интересных мелочей вроде статуэток и фигурок, другая — для чаепития. По его мнению, интерьер продуман до мелочей: много интересных деталей, теплый свет, уют и спокойствие.

Особая фишка — приватные комнаты, где можно устроить идеальное свидание или встречу за чашкой чая. Чтобы забронировать комнату, нужно просто заказать чайную церемонию — 25 руб. с человека.

Также там можно взять чай с собой. Цены, по словам блогера, вполне доступные: 5 руб. за стакан. «Я реально офигел! Такое атмосферное место! Даже не ожидал», — делится он в видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com