Forbes: Армия РФ пересаживается на музейные экспонаты 3 11.04.2025, 8:12

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Из-за нехватки транспорта.

На днях в Сети появились кадры с передовой, на которых дроны ВСУ наносят удары по грузовику «ГАЗ-69». По всей линии фронта потери транспортных средств подстегивают быструю демеханизацию российской армии. Эксперты говорят, что они впервые за три года войны увидели на передовой модель «ГАЗ-69» 1950-го года выпуска, сообщает Forbes.

Источник пишет, что армия Путина на ГАЗ-69 атаковала позиции ВСУ в районе Белогоровки. Сам штурм закончился очень плачевно для ВС РФ. Под удары попала модель «ГАЗ-69», которая сошла с конвейера завода им. Молотова в Москве в период между 1952 и 1972 годами. Сам грузовик не обшит металлическими листами, а сверху только приварена противодроновая сетка.

Известно, что удар по грузовику нанесли операторы дронов Abwehr Gruppe из 81-й бригады. Под атаку также попали и другие транспортные средства, которые шли в атаку. Среди них был и замечены еще несколько моделей «ГАЗ-69».

Военные эксперты подчеркивают, что врагу очень сложно пересечь линию фронта на бронетехнике, не говоря уже о легком транспорте. Однако все больше вражеских подразделений пересаживаются на подобные грузовики, так как Кремль не успевает компенсировать потери в бронетехнике.

«Несмотря на сохранение преимущества на большей части линии фронта, зимняя кампания России дала ограниченные результаты, что свидетельствует о том, что ситуация в Украине не ужасна», — заключил украинский аналитик Татаригами.

Это не означает, что лучше оснащенные или более удачливые российские штурмовые группы не продвинутся на небольшое расстояние здесь или там. Однако это означает, что в целом российская армия в Украине все больше не готова к крупному наступлению, а также не готова использовать любой локальный прорыв в результате успешного наступления.

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