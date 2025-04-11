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США готовят большую охоту на российский «теневой флот»

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  • 11.04.2025, 8:16
  • 3,962
США готовят большую охоту на российский «теневой флот»

РФ может лишиться своей нефти.

Так называемый российский «теневой флот», при помощи которого РФ поставляет свою нефть в обход западных санкций, рискует столкнуться с ужесточением мер.

Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект, которым предлагается разрешить конфискацию нефти с российских танкеров, оказавшихся в санкционном списке Минфина США, информирует Reuters.

В случае утверждения законопроекта конфискованное сырье будет продано, а вырученные средства пойдут на погашение государственного долга США. Для улучшения контроля за соблюдением ограничений предлагается создать специальный фонд при Минфине с бюджетом в 150 млн долларов.

Документ также расширяет обмен разведывательной информацией и предоставляет правоохранительным органам дополнительные инструменты для борьбы с нелегальными нефтяными торговыми сетями, рассказал один из авторов проекта Джони Эрнст, представляющий Республиканскую партию.

По словам сенатора, этот законопроект не только поможет противостоять попыткам Москвы обойти американские санкции, но и предоставит США возможность использовать конфискованные активы.

В американский санкционный список включены две сотни судов, перевозивших российскую нефть. Наиболее ощутимый удар по «теневому флоту» был нанесен в январе, когда администрация предыдущего хозяина Белого дома Джо Байдена наложила санкции на 180 танкеров.

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