США готовят большую охоту на российский «теневой флот»2
- 11.04.2025, 8:16
- 3,962
РФ может лишиться своей нефти.
Так называемый российский «теневой флот», при помощи которого РФ поставляет свою нефть в обход западных санкций, рискует столкнуться с ужесточением мер.
Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект, которым предлагается разрешить конфискацию нефти с российских танкеров, оказавшихся в санкционном списке Минфина США, информирует Reuters.
В случае утверждения законопроекта конфискованное сырье будет продано, а вырученные средства пойдут на погашение государственного долга США. Для улучшения контроля за соблюдением ограничений предлагается создать специальный фонд при Минфине с бюджетом в 150 млн долларов.
Документ также расширяет обмен разведывательной информацией и предоставляет правоохранительным органам дополнительные инструменты для борьбы с нелегальными нефтяными торговыми сетями, рассказал один из авторов проекта Джони Эрнст, представляющий Республиканскую партию.
По словам сенатора, этот законопроект не только поможет противостоять попыткам Москвы обойти американские санкции, но и предоставит США возможность использовать конфискованные активы.
В американский санкционный список включены две сотни судов, перевозивших российскую нефть. Наиболее ощутимый удар по «теневому флоту» был нанесен в январе, когда администрация предыдущего хозяина Белого дома Джо Байдена наложила санкции на 180 танкеров.