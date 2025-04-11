«Здесь безопаснее»: пленный китайский солдат не хочет возвращаться в РФ 1 11.04.2025, 8:19

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Новый фрагмент допроса показали на видео.

Один из китайских солдат, который попал в плен Вооруженных сил Украины, сообщил, что не хотел бы во время обмена возвращаться в Российскую Федерацию. Кроме того, он рассказал, что с россиянами опасно, слышно на видео, опубликованном президентом Украины Владимиром Зеленским.

Новый фрагмент допроса пленного китайского солдата 10 апреля появился в Telegram-канале президента Украины.

Согласно документам, которые ранее опубликовала СБУ, на видео фигурирует китаец Чанг Ренбо. Солдат рассказал, что лучше бы остался в Украине, поскольку здесь чувствует себя безопаснее.

«Украина ко мне относится лучше и здесь безопаснее. Я не хочу вернуться в Россию», — слышно на видео.

Кроме того, пленный рассказал о деталях пребывания в подразделении ВС РФ. По его словам, группой из нескольких граждан Китая руководил россиянин. Он показывал бойцам, что они должны делать, а те за ним повторяли. При этом Ренбо вручили АК-47, слышно на записи.

Полонений громадянин Китаю Чанг Ренбо каже, що не хоче повертатися до росії: «В Україні, мене годують краще, ніж у росії. До нас ставляться краще. І тут безпечніше».



На запитання, що він би обрав — залишитися в Україні, чи повернутися до Китаю, Ренбо сказав, що обрав би друге. pic.twitter.com/zhvX69ws4p — ҐРУНТ (@grntmedia) April 10, 2025

Правоохранители, которые допрашивали Чанг Ренбо поинтересовались, был ли контакт родными. В ответ пленный объяснил, что только раз отправил на родину видеозапись, но не говорил, что находится в РФ. Также семья не знает, что он стал солдатом: молчал, чтобы «не волновались». Из предыдущих фрагментов допроса следует, что 27-летний Чанг ранее работал спасателем. Военнопленный заявил, что хотел бы все же вернуться в Китай, а не оставаться в Украине.

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