Экономист: Инфляция в Беларуси ускоряется 11.04.2025, 8:24

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Этот процесс «разгоняют» три фактора.

В марте годовая инфляция в Беларуси, по данным Белстат, достигла 5,9%, а месячная — 0,8% к февралю. Больше всего в марте подорожали продовольственные товары — на 1,2% к февралю и на 7,5% к марту прошлого года.

Непродовольственные товары выросли в цене за месяц на 0,4%, а за год — на 3,2%. Цены на услуги в среднем в марте увеличились на 0,5%, а к марту 2024-го — на 6,6%.

Что влияет на ускорение инфляции, и сбудется ли прогноз властей о том, что по итогам года инфляция не превысит 5%? Об этом в комментарии «Филину» рассказал старший научный сотрудник BEROC, экономист Анатолий Харитончик.

— Инфляция постепенно ускоряется, но пока не драматично, — говорит экономист. — Если мы уберем влияние сезонности и посмотрим, как выросли цены с декабря по март и возведем этот прирост в двенадцатую степень (это аннуализированный показатель инфляции), то этот показатель превысит 7%. В предыдущем квартале он был около 5%. То есть инфляция постепенно увеличивается.

На ускорение инфляции влияют все те же факторы, что и раньше, отмечает экономист. Это избыточный спрос в белорусской экономике, дефицит на рынке труда и высокая инфляция в России.

— Пока что нет данных по ВВП за март, но по первым двум месяцам можно сказать, что избыточный спрос за квартал увеличился. То есть перегрев экономики вернулся к масштабу, который был в середине прошлого года. Это давит на издержки производителей, потому что предприятия работают на износ.

Что касается дефицита на рынке труда, то никаких подвижек с его сокращением нет. К тому же, мы видим: зарплаты в реальном выражении продолжают расти крайне высокими темпами. Это давит на издержки по оплате труда.

Также сохраняется высокая инфляция в России — в первом квартале она составила 10%. И если во второй половине прошлого года ускорение инфляции сдерживалось укреплением беларуского рубля к российскому, то сейчас этого сдерживания нет: в начале года беларуский рубль ослаб к российскому.

Кроме того, отмечает экономист, возросла небазовая инфляция. В первом квартале правительство подняло цены на ЖКХ и связь больше, чем предполагает обычная сезонная норма. Поднялись также цены на бензин, а во втором квартале вырастет и стоимость услуг общественного транспорта.

Помимо этого, в нашей стране накапливается инфляционный навес из-за регулирования цен. Такой навес, по словам эксперта, это потенциал ускоренного роста цен в будущем, если ценовой контроль все же значимо ослабят.

Все эти проинфляционные факторы, подытоживает Харитончик, будут сохраняться. Если прогнозировать инфляцию на текущий год, то экономист считает, что она будет в диапазоне 6-8%.

— Этот диапазон обусловлен неопределенностью изменения системы ценового контроля. Неизвестно, насколько его смягчат. В базовом сценарии предполагалось постепенное ослабление. И меры, которые приняло правительство в начале апреля, в общем-то укладываются в него. Сейчас из-под регулирования вывели треть товарных позиций, но на самом деле их удельный вес в потребительской корзине всего лишь около 10%. Думаю, что ценовой контроль будут ослаблять медленными темпами и дальше.

При этом, по словам Харитончика, инфляция может приближаться к верхней границе его прогноза (а это 8%) из-за новой политики Нацбанка.

— Судя по заявлениям Головченко, Нацбанк меняет ориентацию и становится еще более толерантным к инфляционным рискам, еще более резистентным к перегреву экономики и более зависимым от правительства.

И, судя по всему, Нацбанк намерен воздействовать на банки, чтобы они увеличивали долгосрочное кредитование фирм путем снижения ставок по кредитам и директивных рекомендаций по объему кредитований.

Это значит, что денежно-кредитные условия могут сложиться несколько мягче, чем предполагал прошлый базовый сценарий. И это будет означать, что коррекция избыточного спроса может быть более долгой по сравнению с предыдущим прогнозом. Соответственно, инфляционное давление будет поддерживаться, и с учетом этого фактора, думаю, инфляция может приблизиться к 8%.

При этом есть много факторов неопределенности, которые также могут влиять на инфляцию в нашей стране. Например, если мировая экономика получит мощный инфляционный импульс от обострения тарифного противостояния, которое затеял Дональд Трамп, то воздействие внешнего сектора на цены в Беларуси будет сильнее. Тогда инфляция может выйти к 10% или больше, потому что в таких условиях правительство, вероятно, будет быстрее ослаблять ценовое регулирование.

Остальные факторы неопределенности я уже озвучивал. Это действия Нацбанка — если он начнет сильно смягчать монетарную политику, тогда есть риск значительного перегрева, и инфляция будет еще выше.

Ну и еще один фактор — само ценовое регулирование. Непонятно, как быстро его будут ослаблять.

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